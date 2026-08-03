Debutamos ante Gran Bretaña en las eliminatorias para el Premier-12

De manera oficial se dio a conocer el calendario de juegos para las eliminatorias del Premier-12, donde la selección de Nicaragua se estará enfrentando en el mes de noviembre a sus similares de Gran Bretaña, Chequia y China.

“La Clasificación se realizará en Zhongshan, China, del 26 al 28 de noviembre. En el ranking Mundial Nicaragua aparece en el puesto 15; Chequia es 16; China 18 y Gran Bretaña 20, competirán todos contra todos por dos codiciadas plazas para el torneo insignia del próximo año”, destaco la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) por medio de un comunicado.

Nicaragua estaría debutando el próximo 25 de noviembre ante Gran Bretaña a las 11 pm hora nica, el segundo compromiso se realizará el 26 de noviembre a las 11pm ante Chequia y cerramos la fase ante China el sábado 28 de noviembre a las 4:30 am.

El torneo se jugará en el estadio Zshongshan International baseball and Softball Center.

El torneo Premier-12 a realizarse en el 2027, también representa un clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los países clasificados para el Premier-12 del 2027 son los siguientes: Japón, Taipéi, Estados Unidos, Corea, Venezuela, México, Puerto Rico, Panamá, Países Bajos, Cuba, Australia y República Dominicana, estas selecciones son las mejores 12 del mundo para la WBSC.