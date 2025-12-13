El equipo del Hospital La Mascota se coronó campeón del VII Campeonato Interinstitucional de Softbol Modificado “Tomás Borge In Memoriam”, tras vencer en la final al Sistema Penitenciario Nacional del Ministerio del Interior.

La jornada deportiva se desarrolló en el campo de béisbol de la Empresa Nicaragüense de Electricidad – ENEL Central, en Managua, como parte del cierre del torneo que reunió a ocho equipos de distintas instituciones públicas durante seis meses de competencia.

En el primer juego de la final, el Hospital La Mascota se impuso con marcador de 10 a 1 al Sistema Penitenciario Nacional del Ministerio del Interior, con Miguel Jarquín como pitcher ganador y Guillermo Fonseca como pitcher perdedor.

En el segundo encuentro, el equipo repitió la victoria con un contundente 13 a 2, ganando por nocaut, con Miguel Jarquín nuevamente en el montículo y Dionisio Palacios como pitcher perdedor.

Durante la premiación también se reconoció el desempeño individual de los jugadores más destacados, entre ellos Onofre Zavala, quien fue campeón al bate con un promedio de .673 y líder en carreras empujadas con 28, así como Álvaro Cayaso, que encabezó la tabla de jonrones con un total de 9.

A la premiación se sumó Miguel Jarquín, quien cerró invicto con récord de 12 ganados y 0 perdidos, y Guillermo Fonseca, quien obtuvo el liderato en efectividad con 2.16.

El tercer lugar fue compartido por el equipo Astro de ENEL y el Instituto Nicaragüense de Deportes.

El campeonato fue organizado por la Empresa Nicaragüense de Electricidad – ENEL con el respaldo del buen Gobierno Sandinista, como parte de los esfuerzos por promover la recreación y el bienestar de los trabajadores de las instituciones.