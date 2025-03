«Colocho» Ortega molesta con críticas por su victoria ante venezolana Graterol

La boxeadora nicaragüense Eveling “Colocho” Ortega consiguió el pasado sábado una victoria controversial ante la venezolana Norleydis Graterol, dos jueces vieron ganar a la nica 78-74 y uno vio empate. El combate se realizó en las 110 libras en el Centro de Convenciones Olof Palme.

Controversia en la victoria de Eveling «Colocho» Ortega

Muchos aficionados y cronistas deportivos vieron ganar a la venezolana y parece que estas opiniones molestaron o incomodaron a la nicaragüense.

Los “expertos” de algunas páginas de nuestro país que ni siguen el boxeo dicen que fue robo, instando a la fanaticada a denigrar mi imagen con comentarios ofensivos”, menciono la nica en su página de Facebook.

Además, agrego y acuso a los periodistas de lo siguiente: “Para promocionar el combate, hacer una campaña de apoyo a nuestros atletas hay que pagarles”, recalcó Ortega.

También en sus redes sociales, Marcelo Sánchez, apoderado de la chontaleña destaco el poco avance de Ortega, quien se fue a entrenar a México con el galardonado Nacho Beristaín.

“En esta última pelea, no vimos la evolución esperada, golpes claves y combinaciones más allá del uno/dos brillaron por su ausencia, y la movilidad que se requería para enfrentar a una rival con más técnica y desplazamiento tampoco estuvo presente. Ojo, la venezolana tenía casi 5 años de inactividad”, recalcó Sánchez.

El apoderado de la nica también destaco que se debería cambiar el campo de entrenamiento, ya no hacerse en México, sino en panamá.

“Insistí en que este campamento debía realizarse en Panamá, donde el boxeo se caracteriza por la movilidad y la técnica que se necesitaban para este tipo de oponente. Sin embargo, se optó nuevamente por México y el resultado dejó dudas. No se trata de menospreciar el esfuerzo, sino de cuestionar si estamos realmente aprovechando las oportunidades de aprendizaje y crecimiento. El tiempo pasa, y las oportunidades en el boxeo no esperan. Un título mundial no llega cuando uno quiere, sino cuando se presenta la ocasión. Y cuando llega, hay que tomarlo. No se trata de pelear por pelear, sino de estar listos cuando la oportunidad toque a la puerta”, destaco Sánchez.

Veremos cuando llegara esa oportunidad de título del mundo, la verdad es que en estos momentos la nica esta largo de coronarse campeona del mundo.