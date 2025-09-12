type here...
Buscar
27.7 C
Managua
viernes, septiembre 12, 2025
Deportes

Chontales vence a Masaya y quedan a un paso de la final del Pomares

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)


Los Toros de Chontales vencieron 2-0 a las Fieras del San Fernando y se colocaron a una victoria de clasificar a su primera final en la historia del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares.


Los Toros van adelante 3-1 en la serie, en el juego de este viernes en Masaya, el lanzador ganador fue José Elias Villegas, mientras por el San Fernando la derrota fue para Fidencio Flores.


El próximo domingo a las dos de la tarde en Juigalpa, Toros de Chontales jugarán ante las Fieras del San Fernando, si ganan los Toros avanzan a la final del Pomares 2025.


Este sábado los Dantos juegan ante los Tigres de Chinandega, los Dantos tienen ventaja de 3-1 en la serie y si ganan mañana avanzan a la final del Pomares.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456