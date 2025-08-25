Chontaleño Sandoval se aferra al liderato de bateo en el Pomares 2025

Quedan solamente cuatro partidos para que finalice la ronda regular del torneo de béisbol German Pomares-2025 y el chontaleño Cristhian Sandoval se mantiene como el líder de bateo del torneo, su promedio es de 433 puntos.

Cristhian Sandoval

Sandoval a conectado 97 imparables en 224 turnos oficiales, de los cuales 16 son dobles, no tiene triples y conecta siete cuadrangulares, anota 81 carreras, empuja 39, recibe 56 bases por bolas y se poncha en 35 ocasiones. El sub líder es Gean Rigby de la Costa Caribe Sur con 416, Aldo Espinoza de los Dantos 412, Emanuel Trujillo de los Tigres de Chinandega 409, su compañero de equipo Elián Miranda 404 y cierra la lista de bateadores de 400 puntos, William Rayo de los Dantos con 402.

El líder en carreras empujadas es también el chontaleño Ivan Hernandez con 77, su compañero de equipo José Hurtado 73, Wuilliam Vásquez de los Indios del Bóer 70. En cuadrangulares Trujillo de Chinandega 22, Luis Montealto del Frente Sur-Rivas 21, Ramón Flores de Estelí 19 y Elián Miranda de Chinandega con 18.

En dobles, José Hurtado de Chontales y Odlanyer Matamoros de Chinandega son líderes con 26, Jacksell Mairena de Estelí y Edgar Montiel del Bóer con 23 cada uno. El líder en triples es Erly Thompson con 11, en anotadas Bismarck Rivera del Bóer tiene 82, Cristian Sandoval de Chontales 81. En bases por bolas recibidas el líder es Ivan Hernandez de Chontales con 71, Godwin Benneth de Zelaya Central y Luis Montealto del Frente Sur-Rivas con 63 cada uno.