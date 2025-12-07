Carlos Teller deja en el Tren del Norte para jugar en República Dominicana

El veterano lanzador zurdo Carlos Teller fue contrato por los Leones del Escogido, de la Liga de Béisbol de República Dominicana, para tener actuación en la presente temporada.

Carlos Teller regresa a los Leones del Escogido

Teller, se encontraba jugando con el Tren del Norte, en la Profesional de nuestro país, sin embargo debe reportarse de inmediato con su nuevo equipo.

Para el veterano lanzador nicaragüense será su segundo año consecutivo jugando para los Leones del Escogido en República Dominicana.