Carlos Rodríguez casi fuera de los Cerveceros de Milwaukee

La paciencia de los Cerveceros de Milwaukee con el nicaragüense Carlos Rodríguez está llegando al límite por no decir “ya llegó”… La Organización de Grandes Ligas ha ubicado al pinolero en la condición de “Asignación”, sacándolo del “Roster de 40”.

Pero ¿qué significa sacarlo de Roster de 40?… De manera muy sencilla, fuera de ese grupo, Rodríguez no podrá ser subido más a Grandes Ligas. El puesto que tenía se lo han otorgado a otro jugador. Y deberá esperar que haya otro espacio para volver a colarse ahí.

También “Asignación”, tiene como efecto que Rodríguez lo ubican en una lista de ofrecimiento a los demás equipos, por un período de 7 dias. De no se material de interés por otra Organización, retornará a las Ligas Menores de los Cerveceros.

Carlos Rodríguez fue la escogencia 177 de Milwaukee en el 2021… La organización que dio la suma de 250 mil dólares por haberlo electo y fue en el 2022 cuando comenzó con ello su carrera en Ligas Menores.

En Grandes Ligas Rodríguez, quien presenta 24 años, tuvo marca con los cerveceros de 1 victoria por 3 derrotas con 6.03 de efectividad… Con la Selección de Béisbol de Nicaragua ha estado en los 2 Clásicos Mundiales de Béisbol.