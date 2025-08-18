Carlos Alcaraz gana el Torneo de Cincinnati tras retirada de Jannik Sinner

El tenista español Carlos Alcaraz se proclamó campeón del torneo Masters 1000 de Cincinnati 2025 luego de que Jannik Sinner, se retirara del partido final.

Carlos Alcaraz conquista Cincinnati tras retiro de Sinner

El duelo prometía ser otro capítulo épico en la creciente rivalidad entre ambos, pero terminó cuando Sinner, visiblemente afectado físicamente, abandonó el partido con un marcador de 5-0 en contra en el primer set.

Esta era la cuarta final del año entre ambos tenistas, en tres de ellas Carlos Alcaraz se llevó la victoria y en una triunfo el italiano Jannik Sinner.

La derrota para Sinner rompe con una racha de 26 victorias seguidas algo que solo habían logrado antes este siglo Roger Federer, Andy Murray, Novak Djokovic y Rafael Nadal.

Mientras para Alcaraz significa su primer título en Cincinnati, además es el titulo 21 ganado en su carrera donde suma 4 Grand Slams.