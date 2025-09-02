Carlos Alcaraz avanza a semifinales del Us Open



El tenista español Carlos Alcaraz venció al checo Jiri Lehecka con marcador de 6-4, 6-2 y 6-4, asegurando su pase a las semifinales del torneo US Open, la tarde de este martes.



Con esta victoria, Alcaraz alcanza por primera vez en dos años las semifinales de un torneo Grand Slam en cancha rápida.



El rival del español Carlos Alcaraz saldrá del duelo entre Novak Djokovic y Taylor Fritz (Juegan a las 6:10).

En la jornada de este miércoles en la ronda de cuartos de final Félix Aliassime enfrenta a Alex de Miñaur; mientras en duelo de italianos Jannik Sinner jugará contra Lorenzo Musseti.



El ganador del US Open 2025 se lleva un premio récord de 5 millones de dólares, tanto en la categoría masculina como femenina