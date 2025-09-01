Capitán de Nicaragua Juan Barrera advierte a Costa Rica previo al juego de este viernes

Previo al encuentro entre Nicaragua y Costa Rica, a realizarse este viernes a las 8 de la noche en Managua, el capitán de nuestra selección nacional de fútbol, Juan Barrera, advirtió a los ticos que darán todo en la cancha por sacar la victoria en una noche histórica.

«Sabemos lo que nos estamos jugando, yo me imagino un partido complicado con un marcador final a favor de nosotros, los días que hemos entrenado, lo hemos hecho a tope», dijo Barrera.

Nicaragua y Costa Rica inician este viernes la fase final de las Eliminatorias Mundialistas 2026, y se debe ganar para empezar sin complicaciones esta ronda definitiva.

Sobre el hecho de enfrentarse a Keylor Navas, portero de Costa Rica y ganador de Tres Champions League, Juan Barrera dijo que tiene un recorrido muy bueno, ha sido campeón de Europa muchas veces, pero cuando estamos en la cancha somos 11 contra 11 y lo vamos a demostrar.

Los detalles del partido entre Nicaragua y Costa Rica usted los conocerá por la Súper Líder en los Deportes Tu Nueva Radio Ya.

Medios de Costa Rica, informaron este lunes que su selección viajará el jueves por la noche a Managua, no darán entrevistas y tampoco harán el tradicional reconocimiento de cancha previo al partido, en una medida de concentración según los ticos.