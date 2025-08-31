Candelaria Resano: oro histórico en surf para Nicaragua

La surfista nicaragüense Candelaria Resano, ganó medalla de oro la tarde de este domingo en el Campeonato Latinoamericano de surf Alas Global Tour Pro, realizado en Costa Rica.

La nicaragüense suma su primera medalla de oro en este torneo, anteriormente había ganado medalla de plata en las ediciones de Panamá y Nicaragua.

En el evento en Costa Rica, participaron más de 150 atletas de 16 países de toda latinoamerica.

«Después de dos medallas de plata por fin llegó el oro, todas las medallas son importantes y me alegro por Nicaragua que consiguieramos esta medalla» expresó Resano.