Boér y Chontales medirán fuerzas este sábado en el Pomares

En la continuación del Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares, Tu Nueva Radio Ya, transmitirá este sábado la serie entre el conjunto del Bóer y los Toros de Chontales.

Los dos partidos serán en el estadio Carlos Guerra, en Juigalpa, Chontales, a partir de las 10 de la mañana.

Por el Bóer los lanzadores abridores serán Santos Jarquín y Juan Carlos Ramírez, mientras que por Chontales, serán Santos Gómez y Bernis González.

En otras series, Estelí recibirá en su casa a los Tigres de Chinandega, a las once de la mañana; y en Masaya, a la una de la tarde, Las Fieras del San Fernando enfrentarán a Zelaya Central.

Los Tiburones de Granada se medirán en casa con los Indígenas de Matagalpa, a la una de la tarde; y en Bluefields, el Caribe Sur juega contra Rivas a las 2 de la tarde y los Dantos enfrentan a los Leones, en León, a las tres de la tarde.

El grupo A del Pomares es dominado por Los Dantos con siete ganados y uno perdido; le siguen Caribe Sur, Masaya, Rivas, León y Zelaya Central.

El grupo B es dominado por Estelí, con siete triunfos y una derrota; le siguen Chontales, Chinandega, Bóer, Granada y Matagalpa.