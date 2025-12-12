Bóer U-23 vence a Granada en primer juego de la final del Pomares

Los Indios del Bóer vencieron 2-1 a los Tiburones de Granada, la tarde de este viernes para tomar ventaja en la serie final del Pomares categoría U-23.

En el encuentro jugado en el estadio Nacional Soberanía, Lesther Medrano se llevó la victoria por el Bóer lanzando juego completo y por Granada perdió Kevin Vásquez.

El Bóer fabricó sus dos carreras en el primer ining gracias a un batazo de Lesther López.

Este sábado en Nandaime, Granada a las once de la semana será el segundo partido de la serie final del Pomares U-23.