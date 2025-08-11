Bóer podría perder su serie ante Chinandega

Los Indios del Bóer, en una Serie clave ante los Tigres de Chinandega, han perdido en 2 de los primeros 3 desafíos realizados, y este martes de no tener un buen funcionamiento, podrían sucumbir, lo que les generaría gran presión en lo que resta en esta fase del evento.

El Bóer perdió 12 carreras a 11 en primer juego realizado en Chinandega, pero el segundo juego lo ganaron 6-0… Sin embargo en 9 innings, sucumbieron 8 carreras a 6 y están a punto de ceder ante los felinos en un choque que es clave para ambos equipos.

Santos Jarquin fue el derrotado por la Tribu y los Indios están en medio de la incertidumbre de quien será el abridor para el próximo desafío… En la primera fase de la Liga, los Tigres le aplicaron barrida de 4 juegos al Bóer, y podrían en esta segunda fase, ganarle 3 de 4 encuentros.

En los dos últimos años el Bóer ha quedado eliminado de la contienda y no ha podido ser protagonista de la etapa Semifinal. Este año de no llegar los Indios a la siguiente fase, muchos lo valorarían un rotundo fracaso.