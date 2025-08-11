type here...
Buscar
23.7 C
Managua
lunes, agosto 11, 2025
Deportes

Bóer podría perder su serie ante Chinandega

Por Carlos Alfaro
Lectura: Menos de un minuto(s)

Los Indios del Bóer, en una Serie clave ante los Tigres de Chinandega, han perdido en 2 de los primeros 3 desafíos realizados, y este martes de no tener un buen funcionamiento, podrían sucumbir, lo que les generaría gran presión en lo que resta en esta fase del evento.

El Bóer perdió 12 carreras a 11 en primer juego realizado en Chinandega, pero el segundo juego lo ganaron 6-0… Sin embargo en 9 innings, sucumbieron 8 carreras a 6 y están a punto de ceder ante los felinos en un choque que es clave para ambos equipos.

Santos Jarquin fue el derrotado por la Tribu y los Indios están en medio de la incertidumbre de quien será el abridor para el próximo desafío… En la primera fase de la Liga, los Tigres le aplicaron barrida de 4 juegos al Bóer, y podrían en esta segunda fase, ganarle 3 de 4 encuentros.

En los dos últimos años el Bóer ha quedado eliminado de la contienda y no ha podido ser protagonista de la etapa Semifinal. Este año de no llegar los Indios a la siguiente fase, muchos lo valorarían un rotundo fracaso.

Deja tu comentario
Si te gustó, comparte
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456