Boér doblega al Tren del Norte y se mantiene en el Primer Lugar
En diez episodios, los Indios del Boér doblegaron 6-5 al Tren del Norte para sostenerse en el primer lugar de la Liga Profesional de Béisbol, la tarde de hoy domingo.
El partido se definió por medio de un lanzamiento descontrolado del picher Estalin Ortiz y el Boér anotó la carrera de la victoria.
Santor Jarquín fue el lanzador ganador en calidad de relevo, Harvin Talavera se apuntó juego salvado y la derrota fue para Estaling Ortiz por el Tren del Norte.
Luego de estos resultados el Boér es equipo de primer lugar con diez ganados y cuatro perdidos, le sigue Rivas, León, Tren del Norte y Tigres de Chinandega.
Este lunes continuará el partido donde los Gigantes de Rivas vencen 4-1 a los Tigres de Chinandega, en cuatro inings en el estadio Efraín Tijerino, de Chinandega.