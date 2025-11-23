Boér doblega al Tren del Norte y se mantiene en el Primer Lugar

En diez episodios, los Indios del Boér doblegaron 6-5 al Tren del Norte para sostenerse en el primer lugar de la Liga Profesional de Béisbol, la tarde de hoy domingo.

Boér vence 6-5 al Tren y sigue líder en la Liga

El partido se definió por medio de un lanzamiento descontrolado del picher Estalin Ortiz y el Boér anotó la carrera de la victoria.

Santor Jarquín fue el lanzador ganador en calidad de relevo, Harvin Talavera se apuntó juego salvado y la derrota fue para Estaling Ortiz por el Tren del Norte.

Luego de estos resultados el Boér es equipo de primer lugar con diez ganados y cuatro perdidos, le sigue Rivas, León, Tren del Norte y Tigres de Chinandega.

Este lunes continuará el partido donde los Gigantes de Rivas vencen 4-1 a los Tigres de Chinandega, en cuatro inings en el estadio Efraín Tijerino, de Chinandega.