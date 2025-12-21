Bóer ante Tren del Norte inician segunda ronda de la profesional

Los Indios del Bóer inician la segunda etapa de la Profesional de Béisbol, este martes ante el Tren del Norte, en el estadio Nacional Soberanía, a las siete de la noche.

En el otro partido se enfrentan Los Gigantes de Rivas en casa frente a los Leones de León, a las seis de la tarde.

En la segunda ronda participan cuatro equipos, Bóer, Rivas, León y Tren del Norte, en total cada equipo jugará doce partidos.

Al finalizar la segunda ronda los dos clubes mejor ubicados en la tabla de posiciones pasarán a disputar la Gran Final de la Profesional de béisbol.

Sobre el debut de Jonathan Loáisiga, con el Boér en la Liga, según dijo su equipo debutará el 26 de diciembre, entonces seria en el duelo contra Esteli, en Estelí.