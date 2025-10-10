Australia: asesinan en plena calle a exluchador de la UFC

Suman Mokhtarian, luchador de artes marciales mixtas (AMM), que participó en combates organizados por la empresa estadounidense UFC, fue asesinado a tiros en una calle de Sídney, en Australia.

Poco después de que el hombre fuera atacado, los bomberos acudieron al lugar de los hechos y encontraron un automóvil Audi rojo incendiado. Por su parte, la Policía localizó una camioneta blanca en llamas cerca del lugar del homicidio.

En febrero de 2024, un hombre armado, disfrazado de repartidor de comida, en una motocicleta disparó cuatro tiros, pero falló, durante un ataque contra Mokhtarian frente a un gimnasio del que era copropietario, en el suburbio de Wentworthville, Sídney.