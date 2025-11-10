Apollo Sports Capital compra el 57% del Atlético Madrid

El Atlético de Madrid hizo oficial la venta de su paquete mayoritario de acciones al fondo de inversión estadounidense Apollo Sports Capital, en una operación que redefine el futuro del club.

Apollo adquiere el 57% de las acciones, convirtiéndose en el accionista principal tras pagar 2.500 millones de euros.

La inversión de Apollo Sports Capital, llega en un momento estratégico para el Atlético de Madrid, que se encuentra desarrollando su ambicioso proyecto de la Ciudad del Deporte junto al Estadio Riyadh Air Metropolitano, que tendrá con una inversión estimada superior a los 350 millones de euros.

A pesar del cambio de dueño, Enrique Cerezo, se mantendrá como presidente y seguirán siendo accionistas minoritarios.