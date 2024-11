¡Adrenalina! Así fue la Velada de las Estrellas 2, en Managua

En punto de las 6:40 de la tarde de este sábado inició la Velada de las Estrellas 2, protagonizadas por creadores de contenido nacionales e internacionales que darán lo mejor de sí para quedarse con la victoria en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua, desde donde transmitió Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder del Dial.

La pelea estelar duró dos minutos y el pinolero apodado «Liendra Nica», se impuso por nocauts sobre el catracho «Supremo», quien para muchos fue la decepción de la noche.

«Liendra Nica», salió atacando rápidamente a su rival, de inmediato lo puso contra una esquina y le dio una ráfaga de cinco golpes que le sacaron el aire a «Supremo», quien no pudo levantarse para seguir con el combate.

Según explicó «Supremo», el golpe de la Liendra, le sacó el aire pero él no escuchó el conteo de protección y así fue como finalizó la pelea, posteriormente dijo que podía continuar en la batalla.

En la reyerta semiestelar de la velada, el famoso Joel Bonilla, «La Toc», número venció por una lesión en la boca a su contrincante el presentador de canal 13, Víctor Palacios, conocido como la «Princesa».

Tras el primer asaltado de la pelea, el público estaba desconcertado, puesto que «La Princesa», estaba lastimando a Joel, incluso por momentos, “La Toc” estaba con la mirada desconcertada, sin embargo un golpe de derecha la Joela lesionó en la mandíbula a su rival, que ya no quiso continuar en la contienda.

El entrenador de la Princesa, el reconocido Gustavo Herrera, expresó que su pupilo estaba haciendo una gran batalla y tenía muchas posibilidades de ganar.

En la tercera pelea de mayor importancia en la velada de las estrellas, el creador de contenido nica Milton Vlogs, venció por decisión unánime al tiktoker hondureño apodado «Caracolito».

La experiencia de Milton Vlogs, se vio reflejada en el ring, puesto que conectaba más golpes de poder, supo manejar los momentos en donde su rival lo conectó con contundencia y se salió con el puño en alto.

Tras la victoria Milton expresó para Tu Nueva Radio YA, que si antes no lo conocía la gente ahora lo van a conocer todos tras su gran actuación.

Otra de las más esperadas peleas fue la de “Mayorguita”, hijo del Bicampeón del mundo Ricardo “El Matador” Mayorga y el creador de contenido “Héctor El Chatel”, a quien tumbaron en par de ocasiones a la lona.

Desde el primer round “Mayorguita” salió con todo contra “El Chatel”, quien también se fajó pero no pudo dominar el combate, imponiéndose por nocauts técnico el hijo del Bi campeón Mayorga.

En esta velada también participó el Tiktokers “Cárcamo” ante el granadino “El Ropa”, quien se quedó con el triunfo al imponerse por nocaut técnico en el segundo de 3 asaltos.

El “Ropa” conectó buenos golpes a “Cárcamo”, quien en una ocasión cayó a la lona, y tras levantarse ya no tenía aire para continuar, por lo que no tuvo más que no continuar la pelea.

Por otra parte, León Arce de los Gemelos Arce, se impuso por decisión dividida sobre George Baber, en la pelea León Arce, mostró buena condición física y conectó golpes de mucha consideración que lo llevaron a su victoria.

Seguidamente continuó la Velada de las Estrellas con el combate entre Julio Payán y El Che Gerardo, éste último fue “fumigado” a golpes a tal punto de terminar con la nariz reventada, por lo que no tuvo más remedio que no continuar con la pelea.

Julio Payán cumplió con sus seguidores al asegurar que acabaría lo más pronto posible con su rival el Che Gerardo con quien se rumora tenían sus diferencias por faldas.

La victoria de Julio Payan fue celebrada por el Club Deportivo Walter Ferretti, que publicó en sus redes sociales una foto del ganador con la frase Victoria Rojinegra.

Y el siguiente pleito también nace de una rivalidad en el amor, los protagonistas El tío Jeff, quien se le fue arriba con la jaña a “YATUZABES”, quien se tragó muchos golpes hasta el final, momento en que sacó todo su coraje para castigar al tío Jeff, quien se fatigó tanto que no pudo culminar el 3 rounds.

El guante de campeón fue entregado a YATUZABES por la manzana de la discordia, la bella Marisela, para darle más duro en la yaga al tío Jeff.

En la pelea de los tapones de Chileros, el Peque, de Managua se impuso por nocauts técnico sobre el Chinandegano Mini Messi, en el segundo asalto, ambos gigantes de corazón son personas que padecen enanismo.

La cartelera boxística continuó con el único combate entre mujeres, Allison Mejía ante la granadina Jenny Cruz, quien ganó por nocaut técnico.

Allison, se vio obligada a no continuar con la pelea debido a una posible lesión en su brazo izquierdo. En este intercambio de golpes, Jenny era físicamente, más fuerte que su rival y eso inclinó la balanza a su favor.

Tras la victoria, la Jenny, dijo que estaba dispuesta a pelear contra cualquier creadora de contenido, sin embargo, al preguntarle si retaría a Salma Flores, dijo que no.

La Súper Líder del Dial transmitió desde principio a fin todos los combates, a través de los 99.1 en F.M, los 600 en A.M. y a través de las redes sociales Facebook La Nueva Radio Ya, y en Tiktok: nuevaya y nuevaradio ya.

En el Polideportivo Alexis Arguello la música estuvo a cargo del grupo “Mozote”, “Los Clásicos”, y Sir Wally, quienes pusieron a bailar a los cuatro mil asistentes.