Abanderan selecciones nacionales de baloncesto en silla de ruedas y karate previo a participación en eventos internacionales

Esta tarde, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional abanderó a los atletas que integran las selecciones nacionales de baloncesto en silla de ruedas y karate que nos representarán en eventos internacionales a realizarse próximamente.

El compañero Maurice Ortega Murillo, en presentación del Gobierno transmitió el saludo de los Copresidente Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, a los seleccionados.

Maurice informó que la selección de baloncesto integrada por 10 atletas y un entrenador, participará en un Torneo a realizarse del 15 al 18 de agosto en Guatemala.

En tanto, la selección de karate conformada por 3 atletas y el presidente de la Federación viajarán a Paraguay donde participarán en el Campeonato Panamericano U14 a realizarse del 22 de agosto al 2 de septiembre.

Finalmente, Maurice reiteró el respaldo del Gobierno para seguir trabajando por la promoción del deporte, tal y como se ha venido haciendo. “Ese respaldo que permite que delegaciones como estas puedan participar en eventos internacionales de calidad y que también Nicaragua pueda realizarse eventos internacionales de calidad”.