5 ex Grandes Ligas acompañarán a Dusty Baker en el cuerpo técnico de Nicaragua

La noticia le está dando la vuelta al mundo, la contratación de Dusty Baker como manager de la selección de Nicaragua para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Dusty Baker, nuevo manager de Nicaragua en el Clásico 2026

“No lo puedo creer”, “Sera cierto que Baker dirigirá a Nicaragua”, “No es un inocentazo”, fueron algunas de las reacciones de amigos cuando se dieron cuenta de la noticia. Sin duda alguna es la contratación más importante en la historia del deporte nicaragüense.

Lógicamente Baker no viene solo, se ha conocido que el cuerpo técnico que acompañará al manager de Nicaragua en el clásico será el siguiente:

-Gary Pettis (ex jardinero de los California Angels y Detroit Tigers)

-Jacques Jones (ex jardinero de Minnesota Twins y Chicago Cubs)

-Dan Firova (ex receptor de Seattle Mariners y Cleveland Indians)

-Randall Simon (ex primera base de Pittsburgh y Detroit Tigers)

-Marvin Benard (ex grandes ligas con los Gigantes de San Francisco)

-Sandor Guido (Ya dirigió a Nicaragua en el clásico anterior).

Y hay que destacar que son nueve los miembros del cuerpo técnico, hasta el momento hay siete quedando dos cupos que se mencionan serán ocupados por Lenin Picota y Aníbal Vega.

Recordemos que Nicaragua fue ubicada en el grupo “D” con Republica Dominicana, Países Bajos, Israel y Venezuela. Esa primera ronda se jugará en Miami del 6-9 de marzo 2026.