3 managers extranjeros y dos nacionales en próxima Liga de Béisbol La Profesional

El próximo 4 de noviembre se subirá el telón de “La Profesional”, la Liga de Béisbol que contará con peloteros extranjeros, además de los mejores jugadores nicaragüenses de la actualidad.

“La Profesional” contará con dos mánagers pinoleros, de los 5 que estarán dirigiendo equipo. Sándor Guido, Campeón de la Edición pasada, estará siempre al frente del equipo de León y Vicente Padilla lo hará con los Tigres de Chinandega.

Joel Fuentes de Puerto Rico dirigirá al Tren del Norte, Lenín Picota de Panamá lo hará con los Indios del Bóer, mientras que los Gigantes de Rivas tendrán como piloto a Omar Vizquel de Venezuela.

La acción de “La Profesional” todos los nicaragüenses lo disfrutarán al máximo a través del staff de los “Galácticos” de la mejor emisora del país, Tu Nueva Radio Ya.