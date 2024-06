Dama de honor y una niña mueren durante boda al colapsar el techo en Colombia

Una boda cristiana terminó en tragedia en Colombia con la muerte de una menor de 13 años y una de las damas de honor, al derrumbarse el techo del lugar donde se realizaba la celebración.

El suceso ocurrió la noche del sábado 1 de junio en una casa de campo en Valledupar, ciudad de Colombia.

Según los reportes, decenas de personas acudieron a la boda cristiana entre Eded Shaday Calderón y Camilo Ochoa, y durante la celebración, el techo colapsó sobre los invitados, causando la muerte de las dos personas y dejando varios heridos.

Previo al evento, los novios publicaron: “Gracias, Señor, por acompañarnos en todo este camino y el que viene, por proveer y bendecirnos tanto en cada paso que damos”.

No obstante, la alegría se convirtió en tristeza cuando se comenzaron a escuchar ruidos extraños en el techo. Poco después, la estructura se vino abajo, suscitándose la tragedia.

Una de las víctimas, Naileth Guerra Ochoa, era una de las damas de honor y también músico. La novia escribió un mensaje emotivo a Naileth en Instagram:

“Mi amiga linda, mi reina, mi mona, la del corazón más noble, no puedo creer todo esto. Dios mío, te rogué tanto. Me duele mucho, solo le pido a Dios que traiga consuelo inmenso a todos los que te amamos con el corazón. Dios mío, no entiendo, padre, por qué, Dios mío, ayúdanos”.

El colapso del techo habría ocurrido debido a las fuertes lluvias registradas durante la noche en la ciudad, según un informe preliminar de las autoridades.