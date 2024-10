Expertos afirman que hay altas probabilidades que haya vida en otros planetas

Edward Tsang Lu, exastronauta de la NASA y actual director de Tecnología de LeoLabs, compartió su convencimiento de que no estamos solos en el universo.

Con 12 años de experiencia en la NASA y 206 días en el espacio, Lu afirmó: “Creo que es muy probable que haya vida fuera de la Tierra, incluso dentro de nuestra propia galaxia. Puede ser que se trate simplemente de algún tipo de bacteria”.

Lu destacó que, en la última década, se ha descubierto que casi todas las estrellas tienen planetas orbitando a su alrededor.

“Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene alrededor de 100,000 estrellas, lo que implica al menos 100,000 planetas. Obviamente, no en todos ellos existen las condiciones necesarias para la vida, pero me sorprendería que no se hubiera desarrollado vida en alguno de ellos”, enfatizó.

El exastronauta describió la vida en el espacio como un desafío constante, donde un astronauta combina las habilidades de un piloto, un submarinista y un científico. “Cada día es distinto; el astronauta vive, trabaja y vuela en su laboratorio, realizando experimentos y asegurando la seguridad de las operaciones”, explicó Lu.

Durante su visita a Argentina, Lu participó en diversas actividades de divulgación científica y expresó su optimismo sobre el futuro de la exploración espacial, señalando que “habrá seres humanos viviendo en otros planetas”.

Recordó un discurso en el Centro Espacial de Houston donde predijo que su misión sería la última vez que todos los humanos estuvieran en la Tierra. Desde la llegada de la primera tripulación a la Estación Espacial Internacional en noviembre de 2000, ha habido presencia humana continua fuera del planeta.

Con su experiencia y pasión por la ciencia, Lu instó a la comunidad científica a seguir explorando y expandiendo nuestro conocimiento del universo, reafirmando su creencia en la posibilidad de vida más allá de nuestro hogar.