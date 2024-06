Costa Rica reporta siete fallecidos por gusano barrenador, última víctima es una jovencita

En lo que va del año, siete personas han fallecido por las infecciones que provoca el gusano barrenador del ganado, el que, hasta febrero, solo se había detectado en animales.

La última víctima es Grettel Rojas, una joven de 19 años, quien falleció tras contagiarse de Miasis por Gusano Barrenador.

Debido a diferentes condiciones de salud, Grettel vivía en estado vegetativo y debido a que estos pacientes permanecen con la boca abierta, aparentemente una mosca le infectó su boca y le aparecieron larvas.

“Era una princesa, a ella la cuidamos mucho, pero se nos dio la desgracia de que como somos de zona rural, posiblemente a ella una mosca le infectó la boca. Ellos no tienen movimiento, ellos no pueden quitarse una mosca, ella no tenía movimiento. Nosotros la cuidamos mucho, pero dio la desgracia que la infectó la bendita mosca esa”, contó don Diego Rojas, papá de la joven.

La miasis por gusano barrenador es una enfermedad parasitaria causada por la fase de larva o gusano de la mosca Cochliomyia hominivorax. Las larvas infestan la parte más profunda de los tejidos provocando lesiones graves, la pérdida de la función de órganos y hasta podría causar la muerte en casos severo.