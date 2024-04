¡Con Venezuela Siempre!

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, junto al Frente Sandinista de Liberación Nacional, denuncian y condenan firmemente las continuas agresiones y atropellos del Imperialismo norteamericano contra la República Bolivariana de Venezuela, hermana y aliada inquebrantable de Nicaragua.

Al Compañero Presidente Constitucional

Nicolás Maduro Moros

Al Bravo Pueblo

de Bolívar, Chávez y Nicolás

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, Siempre Bendita y Soberana; el Frente Sandinista de Liberación Nacional, denunciamos y condenamos, una vez más, las continuas agresiones y atropellos del Imperialismo norteamericano, contra Pueblos resueltos a mantener su Dignidad y Decoro Nacional.

En este otro momento de desgarradora e inútil guerra contra la Soberanía Nacional de nuestra indoblegable Hermana, la República Bolivariana de Venezuela, con quienes caminamos indisolublemente unidos, rechazamos terminantemente cualquier intento de imposición, intervención, o vasallaje, así como todos los servilismos y lacayismos que imperan en la política de los traidores y cobardes, que no tienen Patria.

Con la Soberanía, el Honor y la Gallardía del Pueblo del Libertador Simón Bolívar, del Pueblo del Comandante Eterno, Hugo Chávez Frías, del Pueblo de Nicolás y todos los Patriotas que han luchado y luchan gloriosamente con Orgullo Nacional, defendiendo su Derecho a la Libertad y la Independencia… Con esa Soberanía no se provoca. No se juega !

La Espada de Bolívar se alza en Luz y Victorias, frente al descarado despropósito de quienes siguen viendo el Mundo, y a los Pueblos del Mundo, como Tierra para seguir arrasando.

La ceguera és la madre de todas las derrotas. El Imperialismo y el Colonialismo, ciegos, sordos, pretenciosos, crueles, malignos, profundamente malignos, son y serán vencidos por los Pueblos Unidos del Planeta.

En Hermandad y Amor que no se vende, no se rompe, no se rinde, jamás, como Espíritus y Seres Humanos Valientes y Lúcidos, los Bravos Pueblos, los Bravos Líderes, en Sabios y Bravos Andares, hemos resistido, vencido y seguimos triunfando, Luchadores Invictos… Porque No Pudieron, Ni Podrán ! Porque Vencemos y Venceremos !

El yugo se rompió

Somos Libres

Jamás Volveremos a Ser Esclavos !

Abrazos Fuertes, Nicolás. Proclamamos que Somos Millones, Hijos de todos los Próceres y Combatientes de la Dignidad de Nuestramérica-Caribeña. Más fuertes y resueltos que nunca, la Verdad, la Luminosidad y el Amor nos guían y nos hacen Libres.

Frente al Imperialismo, al Colonialismo, la Historia y el Futuro de nuestros Pueblos marcan el Paso decidido y firme, en el Sol de la Libertad, en el Siempre Más Allá que conocemos, que sabemos, y que somos.

Managua, 18 de Abril, 2024

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo