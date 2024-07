«Los Simpson» matan a personaje que llevaba 35 años en la serie

La serie de “Los Simpson” ha generado conmoción entre sus fans, luego que en el capítulo 765 decidieran poner fin a un personaje que les acompañó durante 35 años.

Homero Simpson

Se trata de Larry Dalrymple, quien se ha despedido de la serie de Matt Groening.

¿Quién demonios es Larry Darlymple?

Seguro que muchos se hacen esa misma pregunta al escuchar su nombre y esa es precisamente una de las gracias del capítulo 765, descubrir quién es Larry Darlymple. Porque aún habiendo estado siempre presente, se trata de un personaje secundario del que nadie habla nunca.

El personaje era cliente habitual de la Taberna de Moe, era una de las caras que se veía de fondo cada vez que Homero iba a tomarse una cerveza Duff.

Este capítulo 765 empezaba con Moe enfadándose con sus clientes y echándoles a todos del bar a escobazos. Sin embargo, al golpear a Larry no era capaz de moverlo porque… efectivamente, estaba muerto. Entonces se saltaba al tristísimo funeral del personaje, al que sólo asistían la madre del fallecido, los Simpson, Moe, Carl y Larry (Barney ni se presenta). Hasta el cura no sabía qué decir en su discurso porque no tenía ni idea de quién era el cadáver.

Marge se cabreaba entonces con la indiferencia de Homero, a quien acusa de haber pasado más tiempo con Larry que con sus propios hijos, y también con la de los amigos de su marido, a quienes recrimina no haber incluido nunca a Larry en sus planes.