Científicos crean un gel que podría evitar los efectos dañinos del guaro en el ser humano

En un avance científico sin precedentes, un equipo internacional de investigadores, en colaboración con el prestigioso Instituto Federal de Tecnología ETH Zúrich, desarrolló un innovador gel que promete revolucionar la forma en que el cuerpo humano procesa el alcohol (guaro).

Mujer tomando una copa de vino

Este gel, elaborado a partir de proteína de suero, hierro y oro, tiene la capacidad de descomponer el alcohol en el tracto gastrointestinal antes de que llegue al torrente sanguíneo, lo que podría tener un impacto significativo en la lucha contra el abuso del alcohol y sus devastadoras consecuencias para la salud.

Funcionamiento asombroso

Una vez ingerido, convierte el alcohol en ácido acético sin producir subproductos nocivos para el organismo.

Lo más destacable es que su acción tiene lugar en el intestino, evitando que el alcohol ingrese al torrente sanguíneo y cause daños en el hígado y otros órganos vitales.

Según explica Raffaele Mezzenga, del Laboratorio de Alimentos y Materiales Blandos del ETH Zúrich, “el gel traslada la descomposición del alcohol del hígado al tracto digestivo, evitando la producción del tóxico acetaldehído, responsable de muchos problemas de salud provocados por el consumo excesivo de alcohol”.

Los resultados obtenidos en ratones son alentadores y esperanzadores. Los científicos demostraron que el gel reduce los niveles de alcohol en sangre hasta la mitad y protege al cuerpo de daños.

A diferencia de muchos productos disponibles en el mercado, este gel no solo combate los síntomas del consumo nocivo de alcohol, sino que ataca directamente las causas.

Sin embargo, es importante destacar que el gel solo es eficaz mientras haya alcohol en el tracto gastrointestinal y no puede hacer mucho una vez que el alcohol ha pasado al torrente sanguíneo.

Tampoco ayuda a reducir el consumo de alcohol en general.

Como señala Mezzenga, “es más saludable no beber alcohol en absoluto. Sin embargo, el gel podría ser de especial interés para las personas que no quieren dejar el alcohol por completo, pero tampoco quieren ejercer presión sobre su cuerpo y no buscan activamente los efectos del alcohol”.

Tecnología fascinante

Los investigadores utilizaron proteínas de suero comunes para producir un gel que se digiere muy lentamente y emplearon átomos de hierro individuales como catalizador principal.

Además, mediante una reacción previa entre glucosa y nanopartículas de oro, crearon pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno para desencadenar la reacción en el intestino.

Aunque todavía se necesitan varios ensayos clínicos antes de que se pueda autorizar su uso en humanos, este gel podría ofrecer una solución novedosa en la lucha contra el problema global del abuso de alcohol, que según la OMS cobra la vida de alrededor de 3 millones de personas cada año.

Los investigadores también prevén utilizar el gel en un contexto recreativo, como conducir de forma segura a casa después de una noche de copas.

Este avance científico abre un nuevo capítulo en la búsqueda de soluciones efectivas para mitigar los efectos nocivos del alcohol en el organismo.

Si los ensayos clínicos en humanos resultan exitosos, este gel revolucionario podría convertirse en una herramienta valiosa para proteger la salud de millones de personas en todo el mundo.