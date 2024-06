Chiquis Rivera confiesa que sufrió un aborto espontáneo

Chiquis Rivera reveló que hace unos días sufrió un aborto espontáneo luego de que se registrara una complicación médica. Esta noticia la difundió a través de sus redes sociales, en donde comentó que la información relacionada con su embarazo la había mantenido en secreto porque todavía estaba en fase inicial.

La Hija de la ‘Diva de la Banda’ explicó que debe suspender una de sus presentaciones en Estados Unidos por recomendaciones de su doctor. Por ahora tendrá que seguir todas las indicaciones que le sean proporcionadas para que su recuperación avance de manera de adecuada. Por ese motivo no podrá subirse al escenario.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de ‘Porque soy abeja reina’ subió un video para indicar que ya no podría realizar su show en la ciudad de Albuquerque, en Nuevo México, como lo tenía planeado.

“Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la perdida de mi embarazo que no había anunciado ya que estaba en las primeras semanas de gestación”, explicó. Luego dijo que no tiene mucho tiempo que se enteró que estaba en la espera de quien supuestamente sería su primer hijo.

Añadió que en cuanto supo que iba a tener un bebé se emocionó, incluso se tomó una foto con el ultrasonido, en donde igual sale su pareja Emilio Sánchez, aunque decidió mantenerla en privadlo hasta que estuviera en meses más avanzados, pues tenía 7 semanas, pero sus planes tuvieron que cambiar.