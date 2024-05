“Canelo” Álvarez llama “Lacra” y acusa de ladrón a Óscar de la Hoya y

Saúl “Canelo” Álvarez, en la conferencia de prensa previo a su pelea ante Jaime Munguía, por poco llega a los golpes ante su ex promotor de Boxeo, Oscar de la Hoya, a quién llamó lacra del boxeo y que solo sirve para robarle a los pugilistas en un tenso momento en las Vegas, Estados Unidos, este miércoles.

“Para este imbécil, intento de gente, que tengo aquí a mi izquierda refiriendose a Oscar de la Hoya, que no se le olvide que yo ya vine siendo el ‘Canelo’ a Estados Unidos y que solamente lucró con mi nombre. Nunca perdió un solo centavo sino más bien ganó dinero. Por cierto, ¿ya le pagaste a Golovkin que le querías robar?, si yo no hubiera metido a mis abogados me hubieses robado. Es lo único lo único que hace este hombre, ser una lacra del boxeo, robarles a los boxeadores para el que esté con él, meta por favor a sus abogados porque seguramente les está robando. Lo único que viene es a robarle la atención a Jaime Munguía, no viene a promoverlo”, dijo el Canelo.

La discusión inició, cuando Oscar de la Hoya, promotor de Jaime Munguía, rival del Canelo dijo, “parece que alguien tiene problemas para recordar quien lo ayudó a convertirse en una estrella global, para ser claros solo tengo respeto por el “Canelo” Álvarez, boxeador, como persona ha pasado dos meses insultandome, la pelea la va a ganar Jaime Munguía, dijo Oscar de la Hoya.

La pelea entre Jaime Munguía y Saúl "Canelo" Álvarez, será el sábado en las Vegas