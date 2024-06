Autoridades visitan casi 11 mil personas en Plan de Prevención dirigido a madres de familia

En los últimos siete días, la Policía Nacional y otras autoridades realizaron visitas casa a casa a 9,791 protagonistas como parte del plan de prevención dirigido a las madres de familias, en los 153 municipios del país.

Así mismo, las autoridades efectuaron asambleas en las comunidades con la participación de 8,230 personas y conversatorios con 2,354 asistentes.

Por su parte, los Bomberos Unidos realizaron 9,456 inspecciones en casas de habitación de las madres de familia y brindaron 9,897 recomendaciones sobre medidas de seguridad en los hogares.

Entre los consejos brindados de cara al invierno están, no tocar o pisar cables eléctricos; retirarse de árboles y postes en peligro de colapsar; suspender cualquier tipo de actividad al aire libre ante la inclemencia del tiempo; no usar paraguas con punta de metal porque pueden atraer los rayos y limpiar el techo y canaletas de las casas para no acumular basura.