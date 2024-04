Amenazan con cabeza humana a “influencer” mexicano que agredió brutalmente a una mujer

Después de que el influencer Rodolfo “Fofo” Márquez golpeara a una mujer en un estacionamiento de Naucalpan, Estado de México, en las últimas horas trascendió que un grupo delincuencial lo amenazó colgando una cabeza humana y cartulinas en un puente peatonal en Tijuana, Baja California.

En el lugar había una cabeza humana con manchas de sangre y cartulinas con diversos mensajes hacia el influencer y su familia en caso de que vuelva a golpear a una mujer en la Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara o “donde se encuentre”.

🔴🚨Amenazan de muerte a Fofo Márquez: dejan cabeza humana con ‘narcomensaje’ contra el influencer🔴🚨



Un presunto grupo criminal, que no se identificó, amenazó al Fofo Márquez.



Con una cabeza humana en Tijuana, Baja California. pic.twitter.com/ZfO4ArJjkh — Fernando (Chairo de alcurnia) 🇷🇺 (@FernandovichG) April 8, 2024

El sábado 6 de abril, el influencer Fofo Márquez fue arrestado y ahora se encuentra en prisión preventiva, tras una audiencia de cuatro horas. El Ministerio Público del Estado de México lo acusó de tentativa de feminicidio por sus acciones.

Fue el jueves 4 de abril, cuando el Fofo Márquez, conocido como el “niño millonario” de las redes sociales, atacó salvajemente a una mujer dentro de un estacionamiento. El video se viralizó rápidamente en redes sociales.

La mujer agredida por Fofo Márquez, contó ante los medios de comunicación que el pasado 22 de febrero, fue a hacer unas compras a Plaza Brisas, en la colonia Ciudad Brisas, municipio de Naucalpan, Estado de México. Menciona que al estacionarse le dio un ligero golpe a uno de los espejos del vehículo en el que viajaba el influencer.

Posteriormente, bajó de su camioneta y le dijo a una mujer que era la conductora de la otra unidad automotriz, que le hablaría a su seguro y pagaría los daños. Al querer sacar su documentación, se le acercó el influencer, le preguntó si ya se iba y de un momento a otro, comenzó a golpearla.

Amenazan con cabeza humana a “influencer” Rodolfo “Fofo” Márquez que agredió brutalmente a una mujer >> https://t.co/YBjIY953GF pic.twitter.com/qJyGugbB2T — La Nueva Radio YA (@nuevaya) April 9, 2024

“Me suelta el primer descontón y no entendí ni por qué era, me fui al piso, agarraba la fuerza como si me odiara, en la vida nos habíamos visto, me empezó a patear, una vez como que se cansaba de patearme o yo no sé qué pasaba en su cabeza, en ese momento empezó con el puño”.

El caso es investigado por las autoridades mexicanas, de ser declarado culpable, el “niño millonario” de las redes sociales, podría enfrentar 40 años de cárcel.