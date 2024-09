COMMEMA clausura tramo de comerciante que agredió a vendedora de pizzas en el Mercado Oriental

La Corporación Municipal de Mercados de Managua (COMMEMA) clausuró de manera temporal los 3 negocios de venta de ropa “Moda y Diseño”, por la agresión cometida contra la vendedora de pizza Dania Idiáquez, de 41 años.

La medida establece que los 3 tramos pasarán cerrados 48 horas y deben pagar una multa de 5 mil córdobas, a lo que se suma la denuncia que la afectada interpuso en la estación uno de policía en contra del propietario de los negocios.

Dania Idiáquez quien tiene un año y medio de vender pizza ambulante por las calles del mercado Oriental, en Managua, aseguró que la tarde del sábado, los trabajadores de la tienda le tiraron agua encima y el propietario la golpeó con el palo de lampazo en la frente, ocasionándole una herida en el rostro.

“Yo estacioné mi carrito de Pizza cerca de un maniquí en la esquina de la tienda, entonces el dueño me reclamó y me hice un poco para atrás y me dijo que si no me quitaba me iba a echar agua” expresó Dania Idiáquez.

La afectada habita en Ciudad Belén, en Managua, y en su defensa se sumaron decenas de comerciantes que le gritaron al agresor “hasta de lo que se va a morir”.