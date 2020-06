Luis Castellón escuchó por Tu Nueva Radio Ya que el Bóer lo había seleccionado como refuerzo

El lanzador jinotegano Luis Castellón fue la escogencia número uno de los indios del Bóer como refuerzo, para la ronda de cuartos de final del campeonato de béisbol Germán Pomares.

“Mi sueño era jugar con el Bóer. Fue una muy buena noticia cuando escuche por Tu Nueva Radio Ya que el Bóer me había seleccionado como refuerzo. Me sentí muy emocionado y motivado en llegar al Bóer”, menciono Castellón.

El zurdo fue parte de la selección nacional Sub-23 que ganó el pre mundial de la categoría de manera invicta, incluyendo dos victorias ante Cuba (una en la de final) y debe ser el tercer abridor de los Indios del Bóer ante Matagalpa en los cuartos de final que arranca este viernes a las 6pm en transmisión deportiva de los Galácticos de Tu Nueva Radio YA.

“Estoy muy motivado y defenderé la camisa del Bóer como que fuera la de las Brumas de Jinotega. Con Jinotega no me salieron bien las cosas, pero me mantuve trabajando y en estos cuartos de final espero rendir al equipo”, destacoóel zurdo.

Castellón tiene aproximadamente 40 días de no lanzar, pero confía que se pondrá bien para estar listo para la ronda de cuartos de final. “En estos días me mantuve trabajando en casa, entrene y no he perdido condiciones físicas. Matagalpa es un equipo fuerte pero vamos a salir a ganarle la serie y estar en semifinales y buscar el campeonato”, recalcó el pelotero.

Las estadísticas de Castellón en la temporada regular fueron las siguientes: Participó en 12 partidos de los cuales once fueron como abridor, su balance fue de 3-6 en ganados y perdidos, durante 59.1 entradas de labor ponchó a 80 -más de un ponche por episodio lanzado-, fue sub líder en ponches de la liga, permitió 40 carreras limpias y su efectividad fue de 6.07 y regaló 22 bases por bolas.