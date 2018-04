Zlatan Ibrahimovic no jugará la Copa del Mundo Rusia 2018

El director técnico de la selección de Suecia, Janne Andersson, confirmó que el delantero Zlatan Ibrahimovic, quien actualmente juega en la MLS con el equipo Los Ángeles Galaxy, no estará en la Copa del Mundo Rusia 2018.

Según la explicación del técnico de la selección Janne Andersson, la baja del jugador se debe a que el mismo jugador decidió prescindir tiempo atrás de la selección. Por ello, Janne no tuvo en sus planes convocar al delantero de 36 años para este Mundial.

“Ibrahimovic le dijo que no a la selección, que no iba a estar en el equipo después de la Eurocopa y lo respeté. Si rechazaste al equipo, no creo que debas volver”, aseguró Janne a medios de Suecia.

“Respeto lo que Zlatan dijo. Sólo estarán en el Mundial los que dijeron que sí. No me ha llamado, pero definitivamente no está incluido en la lista para el Mundial”, recalco el técnico.

La selección de Suecia se encuentra en el grupo F del Mundial de Rusia 2018, y chocara ante Corea del Sur, Alemania y México.