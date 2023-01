“Yo solo hago música, perdón que te sal-Piqué” la nueva canción de Shakira y Bizarrap

Después de varios días de expectativa en las redes sociales, la cantante colombiana Shakira arrancó con todo este 2023, al lanzar la noche de este miércoles, su nueva canción junto al productor argentino Bizarrap.

Bizarrap y Shakira dieron a conocer la “Music Session #53”, un tema que tiene asegurado su éxito. En el mismo la colombiana sigue mandando indirectas muy directas para su expareja y exjugador de fútbol el español Gérard Piqué.

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique”, reza una parte de la canción.

Y continúa: “Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.

Los mensajes positivos, negativos, memes, críticas y más sobre el tema no se hicieron “”esperar a través de las distintas redes sociales por parte de los seguidores de Shakira.

Horas previas al lanzamiento la canción ya era número 1 en por lo menos 10 países por iTunes: Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Perú. Y cada vez el tema toma más fuerza, por dar solo un ejemplo, ahora la canción sobrepasa los 154 millones de visualizaciones en YouTube.

Esta es la segunda producción de Shakira que dedica a su expareja. La primera fue el pasado 19 de octubre, su canción “Monotonía” junto al reconocido cantante Ozuna, generando gran revuelo y mucho dinero por su lanzamiento.