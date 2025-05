Se acostó con 1.000 hombres en un día y terminó hospitalizada

La modelo de OnlyFans Annie Knight, conocida como “la mujer más sexualmente activa de Australia”, asegura haber cumplido su meta de acostarse con 1.000 hombres en 2025.

Knight, de 27 años, saltó a la fama por acostarse con 600 hombres en 2024 y luego informó que tenía el objetivo de hacerlo con 1.000 en 2025, al menos la mitad de los cuales debían ser vírgenes.

En una reciente conversación con medios australianos, afirmó que, ni siquiera seis meses después del inicio de año, consiguió lo anunciado tras abrir una convocatoria para que hombres tuvieran relaciones sexuales con ella.

«Decidí reservar un lugar y abrir una inscripción para invitar a todo el que se registrara. Recibí unas 2.000 inscripciones, les envié la dirección y les di un horario», recordó.

583 hombres se presentaron el domingo pasado para tener relaciones íntimas con la estrella. «Ni siquiera había pensado en eso. Eran como 400 y pico, y fueron 583 personas. Me siento como si hubiera hecho mi meta ya», sostuvo.

Añadió que todos los asistentes se fueron con una sonrisa en la cara, por lo que no se arrepiente del acto. «Me sentí muy bien. Me sentía con poder. Me sentí feliz», dijo.

Precisó que mantuvo relaciones sexuales con todas esas personas durante seis horas. Uno de los requisitos era que prácticamente todos los actos requerían protección e incluso había personas contratadas para estar en la habitación y comprobar que se llevaba protección.

No obstante, en esta semana experimentó una «hemorragia», por lo que tuvo que hacerse análisis de sangre y más pruebas médicas en los días posteriores a su reto. «No estoy muy bien, he estado sangrando mucho desde el reto», aseveró, añadiendo que padece endometriosis.

En sus redes sociales apareció llevando una bata azul de hospital. «Supongo que 583 chicos en un día no es tan bueno para tu cuerpo», escribió.