Rehabilitan sistema para abastecer de agua a familias de San Fernando, Nueva Segovia

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), informó este lunes concluyó la rehabilitación y mejoramiento del sistema de captación de agua ubicada en la ciudad de San Fernando, en el departamento de Nueva Segovia.

Los equipos están ubicados en las riberas del Río San Fernando, lo que permite recuperar la capacidad de diseño de esta infraestructura y asegurar de mejor manera el suministro diario de agua a unas mil familias de esta ciudad.

Con estas acciones, ENACAL asegura el suministro diario de agua a unas mil familias de la ciudad, fortaleciendo la cobertura y calidad del servicio en la zona y contribuyendo al bienestar y salud de la comunidad local.



