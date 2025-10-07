Realizan tradicional hípico en El Rosario, Carazo

Este fin de semana, las familias del municipio de El Rosario en el departamento de Carazo, participaron en el tradicional desfile hípico en el marco de la realización de las festividades tradicionales y culturales.

Desfile Hípico en El Rosario: tradición y cultura viva

Los montados hicieron gala de sus presentaciones en sus ejemplares pura raza y chapiollos al momento de recorrer las principales calles de municipio.

Agentes de la Policía Nacional brindaron seguridad a las familias que participaron en el Desfile Hípico, el que se realizó con mucho orden.

