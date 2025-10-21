Realizan jornada de fumigación en barrio Monseñor Lezcano, de Managua

Las brigadas del Ministerio de Salud (MINSA) se desplazaron este martes por el barrio Monseñor Lezcano, Managua, donde se abatizaron, fumigaron y destruyeron criaderos de zancudos en mil 406 viviendas.

MINSA refuerza fumigación contra el dengue en Managua

Leyla Sáenz, del Centro de Salud Sócrates Flores, dijo que las visitas se realizan casa a casa con el objetivo de eliminar criaderos de zancudos que durante la temporada lluviosa suelen aumentar los casos de esta enfermedad.

“Recordamos a la población que tenemos que venir casa a casa y tienen que permitirnos entrar y eliminar todo lo que no sea útil para poder disminuir los casos de dengue”, agregó Sáenz.

