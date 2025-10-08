Proyecto de Agua Potable lleva un alcance del 93% en Santa Cruz y San Cristóbal, Chinandega

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) reportó un avance del 93% en la ejecución del proyecto de Agua Potable que, por primera vez, llevará el servicio a los hogares de las comunidades de Santa Cruz y San Cristóbal, en el municipio de Chinandega.

El proyecto, que busca restituir el derecho al agua a unos 500 habitantes, incluye obras de infraestructura esenciales como perforación y equipamiento de un pozo con sus obras civiles, la construcción de un tanque de almacenamiento y la instalación de 6.2 kilómetros de tuberías.

Se estima que el sistema de agua potable entre en operación a inicios del año 2026.

El proyecto es ejecutado por ENACAL en alianza con la Alcaldía de Chinandega y las familias protagonistas, contando con el apoyo financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).



