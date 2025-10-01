Obras en Hospital Ethel Kandler de Corn Island llevan avances significativos

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional informa el notable progreso en las obras de mejoramiento y rehabilitación del Hospital Primario Ethel Kandler en Corn Island, Costa Caribe Sur.

Estos trabajos, que representan una inversión de 70 millones 270 mil córdobas, buscan optimizar la calidad de atención para más de 8 mil protagonistas (ciudadanos) que anualmente requieren los servicios de esta unidad de salud.

El proyecto de mejoramiento es integral e incluye una amplia gama de reparaciones y renovaciones como pintura general, reparación y sustitución de puertas, ventanas, y techos, así como cambio de pisos.

También comprende la rehabilitación de los sistemas eléctricos e hidrosanitarios, instalación y mejora de sistemas de climatización, mejoras en los accesos para pacientes y personal, y rehabilitación de la cerca perimetral.

Actualmente, las obras presentan un avance físico del 68%, cumpliendo con el cronograma establecido.

Se estima que la entrega y puesta en funcionamiento de las instalaciones completamente mejoradas se realizará en el mes de noviembre de 2025, beneficiando directamente a las familias de Corn Island.

Con esta importante inversión, el Gobierno Sandinista reitera su compromiso de continuar fortaleciendo el Modelo de Salud Familiar y Comunitario, garantizando servicios de salud dignos y de calidad para todos los nicaragüenses.