Obras de mejoramiento en distribución de agua beneficia a 1,500 familias en Somoto

En el marco de la tarea continua por mejorar el abastecimiento de agua para las familias, el Buen Gobierno sandinista ejecutó obras de mejoramiento en las líneas de distribución de la ciudad de Somoto.

Estas mejoras se lograron gracias al Modelo de Alianzas entre la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y la Alcaldía municipal de Somoto.

Las obras ejecutadas permiten ahora una distribución del vital líquido más eficiente, lo que se traduce en la mejora de la continuidad del servicio para aproximadamente 1,500 familias.

Los beneficiados con esta acción habitan en los barrios Mauricio Cajina, Pedro Joaquín Chamorro, Orlando López, Constantino Maldonado, Raúl Zapata y sectores aledaños.



