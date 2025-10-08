Nuevas calles, más desarrollo y bienestar para las familia de El Naranjo, Matagalpa

Autoridades de la alcaldía de Esquipulas, Matagalpa, desarrollaron una supervisión de la construcción del adoquinado con 3 mil metros lineales, en el barrio El Naranjo, con una inversión de 2 millones 600 mil córdobas.

Esquipulas mejora sus calles con adoquinado en El Naranjo

Con el emblemático programa “Calles para el Pueblo”; las familias protagonistas ven hecho realidad el sueño de tener calles dignas, seguras y transitables. Además, se garantiza un mejor acceso y transitabilidad para la población.

La alcaldesa Leonila Artola explicó que ese barrio conecta con 3 comunidades; esto facilitará el embellecimiento de esa zona y permitirá a los habitantes desplazarse sin retrasos al centro de la ciudad.

“En los próximos días estaremos inaugurando estas calles con las familias del barrio, y seguimos realizando más obras para el pueblo de Esquipulas”, agregó la alcaldesa.

