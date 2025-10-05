Masaya lleva su tradición a Bluefields con el Torovenado El Malinche

La cultura y tradición de Masaya se trasladó a Bluefields, Caribe Sur, en un intercambio cultural promovido por el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) y la Alcaldía del municipio de la ciudad de los Campos Azules.

Tradición de Masaya llena de color las calles de Bluefields

“El Torovenado El Malinche de doña Marta Toribio” lleno las calles de Bluefields con los personajes del famoso Agüizote, y de personajes culturales de la vida diaria de los Masaya, como los vendedores de dulce, los pescadores de la laguna entre otros.

Los personajes como la llorona, la mona, variedad de demonios, entre otros, sacaron uno que otro susto a adultos, jóvenes y niños.



