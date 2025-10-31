Masaya inicia proyecto para mejorar el servicio de agua potable a 900 familias

La Alcaldía de Masaya, en alianza con las familias protagonistas y la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), inició el Proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en el sector de Pilas Orientales.

La obra central del proyecto es la construcción de un nuevo pozo que, una vez equipado y en operación, tiene previsto ampliar y mejorar significativamente el servicio de agua en la zona.

Se espera que la obra beneficie a unas 900 familias que residen en el sector y en comunidades aledañas. Entre los sectores beneficiados se encuentran Planes de Arenal, Las Conchitas y Pilas Orientales.

Según las estimaciones, el proyecto estará listo para entrar en operación a inicios del año 2026.