MARENA inaugura dos nuevos viveros con más de 23 mil plantas en Boaco y Río San Juan

El Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, inauguró dos nuevos viveros en los departamentos de Boaco y Río San Juan, con una producción total de 23,500 plantas forestales y frutales.

La iniciativa se ejecuta en el marco de la Campaña Nacional de Reforestación “Verde, Que Te Quiero Verde”.

En el municipio de Camoapa, Boaco, se inauguró el vivero de la Cooperativa Masigüito, el cual cuenta con una capacidad de 12,000 plantas.

El acto se realizó en conjunto con productores y estudiantes de la Universidad Nacional Agraria (UNA), donde además se entregaron herramientas como carretillas, bombas de mochila, rastrillos y regadoras para fortalecer la producción.

Por otra parte, en la comunidad Boca de Sábalos, ubicada en el municipio de El Castillo, Río San Juan, se abrió el vivero “Por un Futuro Verde” con 8,500 plantas de especies nativas como caoba, mandagual, espavel y sotacaballo.

En esta actividad participaron alumnos del Instituto Miguel Larreynaga y autoridades del Sistema de Producción, Consumo y Comercio.

Con el establecimiento de estos espacios, las instituciones ambientales, comunitarios y jóvenes estudiantes suman esfuerzos para avanzar en la restauración de los suelos, el fortalecimiento de las áreas verdes y la conservación de los ecosistemas locales.