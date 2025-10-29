Jornada Ecológica recoge 12 metros cúbicos de desechos en Laguna de Tiscapa
Este miércoles se realizó una jornada ecológica en la Laguna de Tiscapa, Managua, donde se recolectaron 12 metros cúbicos de desechos sólidos y se limpiaron Mil 500 metros lineales de andenes y senderos.
En las labores participaron de manera coordinada la Dirección de Asuntos Civiles, Regimiento de Comandancia, Unidad Humanitaria y de Rescate “Comandante William Ramírez Solórzano” y el Cuerpo de Transmisiones “Blanca Arauz Pineda”.
Los mandos de la institución castrense reafirmaron su disposición de continuar protegiendo y salvaguardando los recursos naturales, siendo indispensable su seguridad y limpieza permanente para evitar la acumulación de desechos que contaminan el ambiente.
En la jornada se contó con la participación de 40 efectivos militares.