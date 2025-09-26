YA Mi Municipio

INTA promueve el uso de Biol porcino para aumentar la producción de pastos en Chontales

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) llevó a cabo un día de campo con productores en la Comarca Las Mesas, de Santo Tomás, Chontales, para presentar los resultados de la tecnología Biol Porcino como fuente de nutrición foliar en cultivos y pastos.

El Biol Porcino es un abono orgánico líquido que se obtiene a partir de estiércol de cerdos mediante biodigestores.

Esta tecnología destaca por su capacidad para aportar fertilidad y mejorar la estructura del suelo.

Entre los resultados más notables, se informó que el uso de este abono en pastos de corte logra incrementar la producción en un 15%, alcanzando 52 toneladas por manzana con cortes cada 50 días.

Además, el Biol Porcino ayuda a reducir los costos de producción al sustituir los fertilizantes químicos, y puede aplicarse mediante riego por aspersión, goteo o de forma foliar.


