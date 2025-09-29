Inicia proyecto de agua potable en Quebrada Honda, Masaya, a beneficio de 900 familias

El Gobierno de Nicaragua, bajo el Modelo de Alianzas entre la Alcaldía Municipal de Masaya, las familias protagonistas y ENACAL, dio inicio al Proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en la Comunidad Quebrada Honda.

El proyecto consiste en la construcción de un nuevo pozo y una vez que esté finalizado, equipado e incorporado a las redes, en el primer Trimestre de 2026 se logrará ampliar y mejorar el servicio de agua potable a unas 900 familias.

Los sectores beneficiados serán Aguacatillo, Los Torres, Bejuco, Tabla Amarilla y El Tanque, entre otros.



